“To All The Boys I’ve Loved Before” 2: Neue Hinweise vom Set

Es gibt neue Hinweise zum zweiten Teil von "To All The Boys I've Loved Before" auf Netflix! 😍 Lana Condor und Noah Centineo beweisen uns mal wieder, was für ein süßes Team die beiden sind..

Neue Fotos von "To All The Boys I've Loved Before"

Seit wir wissen, dass es einen zweiten Teil von unserem heißgeliebten Netflix-Film "To All The Boys I've Loved Before" gibt, sind wir süchtig nach neuen Fotos und Hinweisen von den Dreharbeiten! Zum Glück versorgen uns die Hauptdarsteller Noah Centineo ("Peter Kavinsky") und Lana Condor ("Lara Jean") fleißig mit neuen Pics auf ihren Instagram-Kanälen..:) Jetzt hat Lana Condor wieder ein Bild vom Set gepostet, das uns alle dahinschmelzen lässt..

Lana Condor: Neues Foto vom "TATBILB"-Set

Die 21-Jährige hat in ihrer Instagram-Story ein Bild veröffentlicht, dass eine Filmaufnahme von Lara Jean und Peter Kavinsky zeigt. Der 22-Jährige hat die Arme um seine Schauspielkollegin gelegt, während Lana Condor über beide Ohren strahlt. Aww! Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würden die beiden mit ihren grauen Sweatern einen Partnerlook tragen. So cute!

Noah Centineo und Lana Condor bei den Dreharbeiten zu "TATBILB 2". Die beiden sind einfach nur #couplegoals. Instagram@lanacondor

Das Foto beweist wieder einmal: Die Chemie zwischen den beiden "TATBILB"-Stars stimmt einfach! Zu ihrer Story schrieb Lana: "Euer Lieblingsduo kehrt wieder richtig stark zurück, Leute! Ihr seid nicht bereit dafür, was wir für euch geplant haben!" Oohh, klingt ja ganz schön spannend! Spielt die hübsche Asiatin vielleicht darauf an, dass Peter Kavinsky im Sequel von "To All The Boys I've Loved Before" echte Konkurrenz von einem anderen Schönling bekommt?

Die Rede ist natürlich von Neuzugang Jordan Fisher, der im Film "John Ambrose" spielt. Aus dem ersten Teil wissen wir, dass er ebenfalls einen Liebesbrief von Lara Jean erhalten hat. In der Fortsetzung wird seine Rolle jedoch deutlich bedeutender, denn er will ebenfalls das Herz von Peter Kavinskys Freundin erobern..

Abstimmen

Folg' uns bei Spotify für die geilsten Hits:

Diese Themen könnten dich ebenfalls interessieren: