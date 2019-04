Zac Efron hätte eigentlich Noah Centineos Platz einnehmen sollen

Zac Efron hätte fast Noah Centineos Rolle gespielt

Seit dem 12. April läuft "The Perfect Date" auf Netflix. In den Hauptrollen: Noah Centineo ("To All The Boys I've Loved Before") und Camila Mendes ("Riverdale"). Könnt ihr euch vorstellen, dass statt Mädchenschwarm Noah Centineo jemand anderes seine Rolle spielt? Genau das wäre nämlich fast passiert!!

The Perfect Date: Andere Besetzung war geplant

Für alle, die es nicht wissen: Die Geschichte von "The Perfect Date" basiert eigentlich auf einem Buch mit dem Original-Titel "The Stand In" von Autor Steve Bloom. Der Autor hat jetzt in einem Interview verraten, dass die Verfilmung ursprünglich mit anderen Schauspielern geplant war. Omg stellt euch das mal vor! Der Grund dafür ist eigentlich ganz einfach: Zuerst hatte nicht Netflix, sondern Warner Bros die Filmrechte von "The Stand In".

Warner Bros hatte für die männliche Hauptrolle ganz andere Schauspieler im Sinn – darunter Zac Efron. Vielleicht hätte dann der ehemalige "High School Musical"-Star die Rolle von Noah Centineo als Brooks Rattigan gespielt, der versucht das Herz von Shelby (Camila Mendes) zu erobern. Aber es kam doch anders, sodass wir den Film jetzt auf Netflix anschauen können – mit Noah! Denn irgendwie können wir uns einfach keinen anderen als den "TATBILB"-Star in der Rolle vorstellen.:)

