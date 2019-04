Noah Centineo: Das will jedes Girl mit ihm machen

Noah Centineo: Damit verdreht er den Girls den Kopf

Mit seinen Rollen in den Filmen "To All the Boys I’ve Loved Before", "Sierra Burgess Is a Loser" und "The Perfect Date" hat sich Noah Centineo (22) zum absoluten Mädchenschwarm katapultiert. Kein Wunder: Der Schauspieler sieht einfach super aus und ist ein richtig toller Schauspieler! Doch ein besonderes Talent stellte er nun unter Beweis und damit bringt er die Frauenherzen endgültig zum Schmelzen.

Noah Centineo: Verborgenes Talent

In einem neuen YouTube-Video stellt der Hottie seine unglaublichen Tanzkünste unter Beweis. An seinem sexy Hüftschwung merkt man, dass er Italienische Wurzeln hat und auch seine "The Perfect Date" Kollegen Laura Marano (23) und Odiseas Georgiadis schwingen das Tanzbein. Welches Girl würde nicht gerne mit Noah tanzen?

