Noah Centineo: Das ist seine Drogen-Vergangenheit

In „To All the Boys I’ve Loved Before“ zeigt sich Noah Centineo von seiner ganz charmanten Seite, die viele Star-Girls anzieht. Doch privat sah sein Leben, besonders im Teenageralter, nicht immer so rosig aus. Jahrelang griff er zu Drogen. Das gestand er jetzt in einem Interview mit Harper's Bazaar: „Wir haben oft Molly (MDMA / Ecstasy) genommen und tiefgründige Gespräche geführt“, so der 23-Jährige. Dabei griff er jedoch nicht nur zu der sogenannten Partydroge. „Es gab nicht viel, was ich nicht probiert habe. Ich habe mir aber nie etwas gespritzt. Ich habe aber eine Menge Dinge geraucht!“ An diese Zeit erinnert sich der Schauspieler jedoch nicht ganz so gern zurück. „Ich war sehr traurig. Es war eine dunkle Zeit in meinem Leben.“

Noah Centineo: Das war die dunkle Zeit in seinem Leben

Mit 15 Jahren trennten sich seine Eltern. Eine harte Zeit für Noah Centineo, der erst im letzten Jahr über seine Liebe zu Alexis Ren, sprach: "Als 15-Jähriger, der mit seiner Mutter eng zusammenwohnte, fühlte ich mich verpflichtet nach vorne zu treten und eine Rolle zu füllen. Eine Position zu füllen, die zu dieser Zeit frei war und dabei habe ich irgendwie viele Emotionen runtergeschluckt." Nach der Trennung seiner Eltern kam er erstmal bei seiner Mutter im Hotel unter. „Ich habe vier bis fünf Jahre auf fremden Sofas geschlafen.“ Mit 17 Jahren sei er dann mit seiner älteren Schwester Taylor zusammengezogen. Nun scheint sich der Schauspieler wieder gefangen zu haben. Seit seinem 21. Geburtstag ist er nüchtern und versucht auf andere Weise seine Gefühle zu verarbeiten. Er meditiert und führt ein Tagebuch.

