Noah Centineo & Alexis Ren: Wir lieben uns!

„To All The Boys I’ve Loved Before“-Schauspieler Noah Centineo kann sich nicht beschweren – alle Star-Girls stehen auf ihn! Doch der Hollywood-Hottie stellt klar: Sein Herz schlägt nur für eine – seine Freundin Alexis Ren. Bei einem Interview sprach der Superstar jetzt erstmals offen über seine Beziehung. Dabei kam er aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus: "Wir lieben uns. Sie ist der Engel in meinem Leben."

Noah Centineo & Alexis Ren: Die beiden sind Insta-Offiziell

Auch Alexis Ren macht kein Geheimnis daraus, dass sie „To All The Boys I’ve Loved Before”-Superstar Noah Centineo datet. Als sie nach ihrer Beziehung gefragt wurde, antwortete sie: "Ich liebe diesen Mann. Er ist großartig. Er ist so leidenschaftlich bei allem, was er tut. Er hat ein Herz aus Gold." Klingt, als wären die beiden super glücklich! Das zeigen sie auch öffentlich auf Instagram. Während Fans zuvor nur über die Beziehung spekulierten, posten sich Noah Centineo und Alexis Ren jetzt ganz öffentlich – wie zum Beispiel mit diesem süßen Kuss-Video aus Alexis Rens Story.

Noah Centineo & Alexis Ren: Happy Couple

Die beiden Superstars sind so verliebt, dass ihnen alle Kritik und alle Hater egal sind. Noah Centineo stellt klar: "Wir sind verliebt – da rückt alles andere in den Hintergrund." Wie schön, dass die beiden ihre gemeinsame Zeit so genießen können! Und die Fans dürfen sich sicher auf noch weiteren Couple-Content von Noah Centineo und Alexis Ren freuen. 💕

