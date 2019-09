"To All The Boys I've Loved Before"-Darsteller liebt Web-Star

Auch wenn alle "To All The Boys I’ve Loved Before”-Fans, nachdem nun auch Teil 3 abgedreht ist, wohl heimlich geträumt haben, dass sie mal mit dem real life Peter Kavinsky zusammenkommen, müssen wir euch leider enttäuschen. Denn Schauspieler-Hottie Noah Centineo ist wieder vergeben. Schon seit Monaten wird gemunkelt, dass er eine neue Freundin hat. Schließlich wurde er immer wieder mit einem besonderen Mächen gesehen, das den meisten sehr bekannt sein dürfte. Dabei geht es um Internet-Star und Model Alexis Ren. Sie soll sich den "To All The Boys I’ve Loved Before”-Darsteller geschnappt haben. Offiziell bestätigt haben es die beiden noch nicht, so oft wie sie aber bereits miteinander gesichtet wurden, ist da ziemlich sicher etwas dran. Und auch ihre Insta-Accounts sind verräterisch...

Verraten diese Bilder Noah Centineo und Alexis Ren?

Zuletzt wurde Noah Centineo ja noch ein heißer Flirt mit Schauspielerin Lily Collins nach gesagt. Schaut man sich aber das Insta von ihm und seiner vermeintlich neuen Freundin an, verdichten sich die Hinweise auf eine Beziehung. Beide haben nämlich eine Fotoreihe gepostet, die sich ähnlich sieht. Eine Hand streichelt liebevoll das Gesicht des Models. Und das Armband darauf könnte das von Noah Centineo sein, das er auch auf anderen Pics trägt. Auf dem Bild danach zeigt die Beauty einen Chat-Ausschnitt, auf dem ihr jemand erklärt, was ihn dazu bringt an sie zu denken: "Jeder. Alles. Die ganze Zeit." Auf den Fotos des "To All The Boys I’ve Loved Before”-Stars dagegen legt ihm eine Frau eine Rose in den Mund und auf dem zweiten scheint er eine Nachricht am Handy zu schreiben. Zufall? Wir glauben nicht und freuen uns total für das cute Couple!😍

