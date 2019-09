Noah Centineo & Ross Butler: Wird das der coolste Film ever? 😎

Gemeinsamer Film von Noah Centineo und Ross Butler?

Nachdem sich Noah Centineo gerade erst von "To All The Boys I've Loved Before" verabschiedet hat, klopft schon der nächste Film an die Tür – zumindest hoffentlich! Denn Schauspiel-Kollege Ross Butler hat da eine ziemlich gute Idee. Die meisten von euch werden den gutaussehenden Netflix-Star als "Zach Dempsey" aus "Tote Mädchen lügen nicht" kennen. Auf seinem Instagram-Account (dem ihr unbedingt folgen solltet, weil er wirklich lustig ist – das nur so am Rande) hat er ein Bild mit Mädchenschwarm Noah gepostet. In die Caption hat er die coolste Film-Idee ever geschrieben …

Ross Butler & Noah Centineo: Verrückte Film-Idee

Aber haltet euch fest, denn die Idee ist nichts für schwache Nerven. Wer den "Tote Mädchen lügen nicht"-Star Ross Butler lieber über Dates reden hören möchte, sollte auf diesen Link klicken. Für alle Mutigen unter euch kommt hier seine Caption: "Film-Vorschlag: Alle High-School-Rollen, die Noah und ich schon gespielt haben, sind eigentlich Geheimagenten und diese erfundenen Charaktere nur zeitweilige Identitäten, während wir im echten Leben, hinter der Kamera auf Mission gehen. Fanfiction Ende." ÄHM, OK?! Also echte Geheimagenten, getarnt als Schauspiel-Geheimagenten, die sich im Film als Schul-Schwarm tarnen … klingt verrückt, aber irgendwie aufregend! In den Kommentaren erklärt der "Tote Mädchen lügen nicht"-Darsteller seine Idee noch etwas genauer: "Wie 21 Jump Street, aber wir sind Geheimagenten, die Schauspieler spielen, die wiederum Schul-Boys spielen." AAAAH, jetzt hat es Klick gemacht! Wer den Film "21 Jump Street" mit Channing Tatum und Jonah Hill gesehen hat, kann sich jetzt sicher mehr darunter vorstellen. Ähm, hi Netflix – wir fänden die Idee ziemlich cool!

