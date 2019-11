Noah Centineo ist der Film-Hottie schlechthin

Der Schauspieler Noah Centineo wurde durch seine Rolle als Peter Kavinsky in der Serie “To All The Boys I’ve Loved Before“ bekannt. Derzeit ist der Darsteller jedoch fernab der Hollywood-Kameras zu sehen. Die Dreharbeiten zum zweiten und dritten Teil der berühmten Netflix-Reihe sind nämlich seit August abgeschlossen. Noah Centineo verabschiedete sich daher von „To All The Boys I’ve Loved Before”, seiner Rolle und seinen tollen Kollegen. An Movie-Ideen mangelt es dem Schauspieler jedoch nicht. Mit Kollege Ross Butler hat Noah Centineo bereits eine Idee für den vielleicht coolsten Film ever😎 Gestern machte der 23-Jährige allerdings mit einem ganz anderen und viel intimeren Thema auf sich aufmerksam...

Noah Centineo: Knie-Schiene, Krücken und eine peinliche Dusche

Nach einer Knie-Operation liegt Noah Centineo aktuell die meiste Zeit flach, aber zum Duschen muss er dann doch aufstehen. Wie aufwändig und weird das Dusch-Spektakel ist, zeigte der 23-jährige in seinen Instagram-Storys am Wochenende. Erst mit den Krücken ins Bad hinken und brav mit Folie die Knie-Schiene abdecken, dass auch ja nix nass wird. Dann noch schnell einen Kuss seiner neuen Flamme einsacken. Derzeit datet der „To All The Boys I’ve Loved Before”-Star Noah Centineo nämlich Superstar Alexis Ren. Kurz bevor der Schauspieler blank zieht und in die Dusche hüpft, lachte er allerdings und sagte seinen Followern folgendes: „Hört zu Leute, wenn ihr einen Blick erhascht, vom dem was in meiner Hose ist, dann denkt daran: I’m a grower, not a shower“ – Mit dem letzten Teil seiner Aussage, möchte Noah Centineo uns wohl sagen, dass es sich bei seinem besten Stück um einen sogenannten Blutpenis handelt. Diese Penisse sind zuerst kleiner und wachsen dann bei einer Erektion. What?! So offen spricht sonst kaum ein Star über so schlüpfrige Themen. Wirklich was sehen, konnte man dann ja doch nicht. Mega cool aber, wie locker der Darsteller mit der ganzen Sache umgeht! Trotzdem hoffen wir natürlich, dass es seinem Knie bald besser geht und er nicht mehr so komische Dusch-Aktionen starten muss! 🤣

