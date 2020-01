Noah Centineo: Deswegen werden Fans wegen “To All The Boys I’ve Loved Before 2” streiten!

Noah Centino: So in Love!

Schauspieler-Hottie Noah Centino datet seit letztem Jahr den Superstar Alexis Ren. Die zwei sind super verknallt und vor Kurzem hat Noah Centineo über seine Liebe zu Alexis Ren gesprochen! In seiner aktuellen Filmrolle hat ihm aber ein ganz anderes Mädchen den Kopf verdreht. In "To All The Boys I’ve Loved Before" verlieben sich Lara Jean, gespielt von Lana Condor, und Peter unsterblich ineinander und sich richtig glücklich mit ihrer Beziehung. Nun wird am 12. Februar der zweite Teil des Liebesdramas auf Netflix veröffentlicht. Hauptdarsteller Noah Centineo sieht aber einen Grund, wieso sich die Fans des Films in die Haare kriegen könnten …

Noah Centineo: Das könnte ein Streitthema sein!

In "To All The Boys 2: P.S. I Still Love You" kommt ein weiterer junger Mann in Lara Jeans Leben und bringt sie ordentlich durcheinander. Und genau da sieht Noah Centineo den möglich Streitpunkt zwischen den Fans. Es wird bestimmt bald ein Team "Peter" und ein Team "Ambrose" geben. Und die Meinungen der Fans, wer wirklich zu Lara Jean passt, werden mit Sicherheit stark auseinander gehen. Wird die Liebe des jungen Pärchen halten oder kommt Lara Jean mit "Ambrose" zusammen? Wir sind schon richtig gespannt und freuen uns riesig auf den Netflix-Film! 🎥 😍

