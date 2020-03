Noah Centineo: Durchbruch mit "To All The Boys I've Loved Before"

Aktuell scheint es richtig gut für Noah Centineo zu laufen. Der junge Schauspieler ergattert eine mega Schauspielrolle nach der anderen. Erst vor Kurzem feierte der zweite Teil von "To All The Boys I've Loved Before" auf Netflix Deutschland seine Premiere. Hier spielt Noah Centineo den süßen High School Schüler Peter Kavinsky, der sich in seine Mitschülerin Lara Jean Covey (Lana Condor) verliebt. Hast du übrigens gewusst, dass Noah Centineo und Lana Condor für ihre süßen Filmküsse einen Preis gewonnen haben? Die beiden haben den MTV Movie Award in der Kategorie "Bester Filmkuss" gewonnen! 😍

Noah Centineo: Persönlicher Kontakt zu Fans!

Schon seit dem Beginn seiner Karriere spricht Noah Centineo immer offen und ehrlich über sein Leben. Etwas, was nicht viele seiner Kollegen tun. Vor wenigen Wochen gab Noah Centineo beispielsweise eine krasse Drogen-Beichte ab. Und auch über sein bestes Stück spricht Noah Centineo offen wie kein anderer. Nun möchte er noch einen Schritt weiter gehen. Um näheren Kontakt zu seinen Fans zu haben, hat der Hottie letzte Woche seine Handynummer veröffentlicht. Noah schrieb außerdem: „Ich möchte auf einem persönlicheren Level mit euch kommunizieren. Nicht nur über meine DMs auf Insta. Deswegen habe ich mir ein neues Telefon besorgt und die Nummer, die ich gepostet habe, ist speziell um mit euch zu quatschen und zu schreiben. Ihr könnt mit mir über alles reden. Ihr könnt mir erzählen, wie es euch so in der Quarantäne geht, wie ihr über COVID-19 denkt, was für Bücher ihr gerade lest, welche Dinge euch fröhlich oder traurig machen. Einfach alles.“ Was für eine coole Geste von Noah! 🙌🏼

