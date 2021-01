Noah Centineo: Alter, Herkunft, Wohnort, Größe

Noah Centineo ist am 9. Mai 1996 geboren und wird 2021 damit 25 Jahre alt. Der Schauspieler ist im Alter von 16 für eine Karriere von Florida nach Los Angeles gezogen und ist angeblich ca. 1,80 m groß. In einem Instagram-Live-Stream hat er außerdem über seine Herkunft gesprochen: "Ich bin Italiener und amerikanischer Ureinwohner. Ich glaube, dass ich auch Wurzeln aus Puerto Rico in mir habe und den Niederlanden."

Ist Noah Cenbtineo mit "Hulk"-Star Mark Ruffalo verwandt?

Ist euch auch schon aufgefallen, dass sich Noah Centineo und "Hulk"-Darsteller Mark Ruffalo unfassbar ähnlich sehen? Sogar Noah Centineo selbst findet, dass er sein älterer Doppelgänger sein könnte. In einem Interview hat er außerdem gesagt, dass einer seiner Lieblingsfilme auch "30 über Nacht" ist, in der Mark Ruffalo die Hauptrolle spielt. Die beiden sind leider nicht verwandt. Aber auch der "Hulk"-Star wurde in einem Interview auf die Ähnlichkeit angesprochen und sagte dazu nur: "Ich wünschte, ich würde so gut aussehen!"

"To All The Boys I've Loved Before": Netflix loves Noah Centineo

Mit dem Netflix-Film "To All The Boys I've Loved Before" ist Noah Centineo quasi über Nacht zum weltweiten Mädchenschwarm geworden. Der Hype um seine Person brachte ihm gleich mehrere Hauptrollen in anderen Filmen des Streaming-Dienstes ein. In "The Perfect Date" spielte Noah Centineo sogar an der Seite von "Riverdale"-Star Camila Mendes. Außerdem ergatterte er eine Rolle in dem beliebten Netflix-Film "Sierra Burgess is a Loser". Wir können es Netflix nicht verübeln, dass sie einen Crush auf ihn haben! Am 12. Februar startet übrigens Teil 3 von "To All The Boys I've Loved Before" auf Netflix. Das wird auch die letzte Fortsetzung der beliebten Reihe sein.

Noah Centineo hatte schon viele Rollen in Disney-Serien

Jap, auch wenn Noah Centineo heute quasi eines der bekanntesten Netflix-Gesichter ist, hat er eigentlich bei Disney angefangen! Als Jugendlicher hatte er einige Auftritte in beliebten Disney-Serien wie "Austin & Ally", "Shake It Up" und "Jessie". Außerdem hat er Jaden Stark in Disney-Film "How To Build A Better Boy" gespielt.

"Havana": Noah Centineo hat im Musikvideo von Camila Cebello mitgespielt!

Als "To All The Boys I've Loved Before" rausgekommen ist, haben sich viele Fans gefragt: Woher kenne ich diesen Schauspieler? Die Antwort: Noah Centineo hat den Crush von Camila Cabello im Sommerhit "Havana" gespielt. Camila war somit eine der ersten, die seinen besonderen Charme erkannt hat.

Hat Noah Centineo eine Freundin?

Der Netflix-Star ist (wen wundert es) ziemlich beliebt bei den Girls. Aktuell datet Noah Centineo Gerüchten zufolge die beste Freundin von Kylie Jenner. Vorher war er jedoch mit Model Alexis Ren zusammen, die beiden haben sich im April 2020 getrennt. Seit dem hält er sein Privatleben auf Instagram ziemlich zurück.

"To All The Boys I've Loved Before": Co-Star Lana Condor ist seine beste Freundin!

In "To All The Boys I've Loved Before" geben Lana Condor und Noah Centineo als Lara-Jean und Peter Kavinsky das absolute Traumpaar ab. Im echten Leben sind die beiden jedoch beste Freunde! Lana Condor ist nämlich schon seit Jahren mit dem Musiker Anthony De La Torre zusammen. Ihre Freundschaft macht die Magie im Film zwischen beiden ganz besonders. "Ich habe noch nie so eine Chemie zwischen mir und einem anderen Filmpartner gespürt. Wir wissen beide, dass das etwas Besonderes ist und ich bin sehr froh, dass wir das zusammen erleben können", verrät Lana in einem Interview, so cute!

"He-Man": Noah Centineo als Superheld

Wir müssen ehrlich zugeben, dass die Rolle des Superhelden super zu ihm passt. Nachdem zuerst lange spekuliert wurde, ob Noah Centineo der neue He-Man wird, kam Anfang 2019 endlich die Bestätigung für die Realverfilmung.

Noah Centineo: Daher kommt seine Narbe im Gesicht

Noah Centineo, Shawn Mendes und Co. – es gibt viele Stars, die Narben haben und die verbergen eigentlich immer eine spannende Geschichte. Der "To All The Boys I've Loved Before"-Star wurde mit sechs Jahren von einem Hund attackiert. Passanten forderten, dass der Hund eingeschläfert wird, doch Noah fing an zu weinen und bettelte, dass sie dem Hund nichts tun – es sei nur ein Unfall gewesen.

Vom Party-Löwen zum Wellness-Guru

In einem Interview hat Noah Centineo verraten, dass er mit 17 Jahren ein ziemlicher Party-Löwe war. Irgendwann wollte er dem ein Ende setzen und hat angefangen krass auf Körper und Geist zu achten. Seitdem gehören Sport, Wandern, Meditieren und Yoga zu seinen Lieblingsbeschäftigungen. Außerdem ist er auch künstlerisch extrem begabt!

