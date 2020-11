Noah Centineo frisch verliebt

Erst im Frühjahr hat sich der Netflix-Star Noah Centineo (hier findest du die neuen Details zu "To All The Boys I've Loved Before" Teil 3) von Instagram-Model Alexis Ren getrennt. Doch jetzt scheint ihn jemand neues glücklich zu machen. An Halloween zeigte er sich mit ihr Händchenhaltend und im Partnerkostüm auf dem Weg zu einer Party: Stassie Karanikolaou.

Sie ist Kylie Jenners beste Freundin

Stassie Karanikolaou, die mit bürgerlichen Namen Anastasia Karanikolaou heißt und Kylie Jenner kennen sich schon seit sie Kinder sind. Oft sieht man sie in Partner-Looks auf Instagram. Sogar im Urlaub sind die Freundinnen schon öfters gemeinsam gewesen. Den Lockdown verbrachten sie zusammen mit der Tochter von Kylie Jenner in Palm Springs. Die beiden scheinen wirklich unzertrennlich zu sein! Aber bestimmt findet Strassie Karanikolaou eine Lösung, um trotzdem auch noch so viel Zeit, wie möglich mit Noah Centineo zu verbringen. Wir wünschen den beiden auf jeden Fall alles Gute!

