Noah Centineo: Möchte er sich von seiner Trennung ablenken?

Am Wochenende machte der hübsche Schauspieler Noah Centineo noch Schlagzeilen, da er seine Handynummer in den sozialen Netzwerken geteilt hat. Er hat sich vorgenommen mit seinen Fans in noch engeren Kontakt zu treten, um ihnen gerade in der schwierigen Corona-Zeit ein offenes Ohr zu schenken. Er betont oft, dass seine Fans ihn alles Fragen können. Noah ist wirklich ehrlich und offen, was so ziemlich jedes Thema angeht. Noah Centineo hat sogar öffentlich zugegeben, dass er jahrelang drogensüchtig war. Vielleicht sucht der Schauspieler mit dem persönlichen Fan-Kontakt derzeit auch nur einen Weg, um sich selbst abzulenken. Aktuellen Gerüchten zufolge sollen sich der 23-Jährige und seine Model-Freundin Alexis Ren getrennt haben. Aber ist an den Gerüchten etwas dran? 🙈

Noah Centineo und Alexis Ren: Haben sie Schluss gemacht?

Die Fans von Noah Centineo und Alexis Ren sind beunruhigt. Sie glauben, dass sich das 23-jährige Model und der "To All The Boys I’ve Loved Before"-Schauspieler getrennt haben. Aber wie kommt ihre Community nur darauf? Die beiden wurden schon bevor das Corona-Virus ausgebrochen, und die Quarantäne bei vielen Stars begonnen hat, länger nicht mehr zusammen gesehen. Außerdem haben sie sich auf ihren sozialen Netzwerken deabonniert und ihre gemeinsamen Bilder gelöscht. Ob Noah Centineo auch so offen, über seine Liebe und über seinen aktuellen Beziehungsstatus reden wird? Bisher sind noch keine genaueren Details durchgesickert. Es bleibt also spannend. 🤔

