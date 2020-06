Katherine Langford: Zurück zu Netflix

Die letzte Staffel von „Tote Mädchen lügen nicht“ ist vorbei und damit auch das Kapitel „Hannah Baker“ endgültig abgeschlossen. Doch die Fans müssen nicht lange traurig sein, denn Darstellerin Katherine Langford, die in Staffel 1 den Serien-Tod starb, wird schon bald wieder bei Netflix zu sehen sein! Wie der Streaming-Riese nun bekannt gab, wird die 24-Jährige mit der Fantasy-Serie „Cursed - Die Auserwählte“, in der sie die Hauptrolle Nimue spielt, zurückkehren – und das schon am 17. Juli!

Katherine Langford: Artussage aus einer neuen Sicht

Die Serie ist an die legendäre Artussage angelehnt, erzählt die Geschichte aber aus einer ganz neuen Sicht: der von Nimue. In zehn Folgen sehen die Zuschauer, wie sie in den Kampf zieht, nachdem ihr Dorf zerstört wurde. Ihr bleibt schließlich nichts anderes übrig, als das sagenumwobene Schwert Excalibur an den Magier Merlin, gespielt von „Vikings“-Star Gustaf Skarsgård, zu übergeben…

