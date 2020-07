Serien-Ende von „The Crown“ schon verkündet: Netflix hat sich umentschieden

Serien und Filme kommen und gehen, das ist bei Netflix ganz normal. Jeden Monat nimmt Netflix neue Filme und Serien ins Programm, dafür fliegen regelmäßig Titel raus. Zuletzt schockte Netflix die Fans mit der Einstellung einer Hit-Serie, jetzt verkündet der Streaming-Riese zum Glück eine gute Nachricht: Die Serie „The Crown“, die das Leben der britischen Königin Elisabeth II. zeigt, wird doch nicht gecancelt! Anfang diesen Jahres wurde das Ende der Serie nach der fünften Staffel verkündet, das ist wohl Schnee von gestern.

Netflix-Serie „The Crown“ bekommt 6. Staffel

Königin Elisabeth II. wird in "The Crown" von drei Schauspielerinnen verkörpert: Claire Foy, Olivia Colman und Imelda Staunton. Netflix

Netflix hält nun doch an den ursprünglichen Plänen fest, zu Beginn waren nämlich tatsächlich sechs Staffeln der royalen Serie geplant. Serienschöpfer Peter Morgan begründet die Entscheidung so: „Als wir begannen, über die Handlung von Staffel 5 zu diskutieren, ist uns schnell klar geworden, dass wir zum ursprünglichen Plan zurückkehren und sechs Staffeln machen sollten, um der Reichhaltigkeit und Vielschichtigkeit der Geschichte gerecht zu werden.“ Die Zuschauer müssen sich also erst nach Staffel 6 vom britischen Königshaus verabschieden, die wahrscheinlich Ende 2022 ausgestrahlt wird. Aktuell warten die Fans auf die Ausstrahlung der vierten Staffel, in der Schauspielerin Olivia Colman auf dem Thron sitzt. In den letzten beiden Staffeln von „The Crown“ wird Imelda Staunton die Krone aufsetzen, die Handlung der Serie soll bis zu den Anfängen der 2000er andauern.

