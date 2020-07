"Riverdale"-Star Lili Reinhart: Sie nimmt sich Zeit für sich

In den letzten Wochen war viel los für Lili Reinhart. Es wurden nicht nur die Dreharbeiten der Netflix-Serie "Riverdale", aufgrund von der Corona-Pandemie verschoben, sondern auch privat gab es die eine oder andere Veränderung für die Schauspielerin. Hartnäckigen Gerüchten zufolge sollen sich Lili Reinhart und ihr Langzeitfreund Cole Sprouse getrennt haben. Sie outete sich als bisexuell und der "Riverdale"-Star wurde Opfer von krassen Missbrauchs-Vorwürfen. In emotionalen Insta-Posts hat sie durchblicken lassen, dass sie diese Quarantäne-Zeit nun für sich und ihre mentale Gesundheit genutzt hat. Einfach mal zur Ruhe kommen, sich wieder sammeln, einiges Revue passieren lassen. Und diese Zeit hat sich die Schauspielerin auch genommen.

"Riverdale"-Star Lili Reinhart: Diesen Netflix-Film liebt sie!

"In den letzten drei Wochen habe ich diesen Film wirklich vier Mal angeschaut", so Lili Reinhart. Doch welcher Movie ist gemeint? Die Rede ist von dem neuen Netflix-Film "Eurovision". In Instagram schwärmt die 23-Jährige extrem von diesem Film. "Eurovision bringt einen so schön zum Lachen und gibt einem ein echtes Glücksgefühl", so Lili. Zwei Kleinstadtsänger verfolgen auf dem Eurovision Song Contest ihren Traum vom Ruhm. Die Hauptrollen spielen die bekannten Schauspieler Rachel McAdams und Will Ferrell. Und sogar Demi Lovato ist ein Teil des Netflix-Films! Lili Reinhart ist auf jeden Fall begeistert von dem Film und den tollen Gesang ihrer Kollegen. Und auch viele andere Netflix-User bewerteten ihn sehr positiv! 🎤 💃🏻

