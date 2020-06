Turbulente Zeiten bei Lili Reinhart

Erst kürzlich mussten sich Lili Reinhart und Cole Sprose zu falschen Missbrauchs-Vorwürfen gegen die "Riverdale"-Stars wehren. Dabei wurden sie von Serien-Kollegen wie Camila Mendes und Madelaine Petsch in Schutz genommen. Dieser Stress sorgte bei "Riverdale"-Star Lili Reinhart für einige Wut-Attacken auf Twitter. Alles gar nicht so leicht. Wir hoffen sehr, dass sich die Gerüchteküche bald beruhigt. Mit ihrem letzten Instagram-Post beweist Lili dafür ganz bildlich, dass sie nichts zu verbergen hat …

Lili Reinhart: Natürliches Nacktbild auf Instagram

Auf Instagram zeigt sich der Lili Reinhart jetzt nämlich so, wie sie sich bisher noch nie gezeigt hat: in einem ganz natürlichen Nacktbild am Strand. In den Kommentaren feiern Stars und Fans das besondere Bild. "Descendants"-Star Dove Cameron schreibt sogar: "Habe versucht das Bild doppelt zu liken" – eine Funktion, die wir bei dem Bild auch gerne hätten. Hier könnt ihr das Bild sehen.

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!