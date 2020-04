"Riverdale"-Star Lili Reinhart: Langeweile in Corona-Quarantäne

Seit einigen Wochen sind auch die "Riverdale"-Stars wegen Corona in Quarantäne. Zunächst haben Lili Reinhart und Madelaine Petsch ihre Zeit noch in einer Wohnung verbracht. Mittlerweile scheinen die beiden Co-Darsteller wieder getrennt voneinander ihre Zeit zu Hause zu verbringen. Da die Dreharbeiten zu "Riverdale" wegen Corona gestoppt werden mussten, stand lange in der Schwebe, ob und wann die neuen Folgen der Serie erscheinen werden. Good News: Der Start des Staffel-Finales wird sich um nur eine Woche verzögern. Am 16. April startet "Riverdale" mit der "Musical"-Folge auf Netflix. "Betty Cooper"-Darstellerin Lili scheint sich in Quarantäne ziemlich zu langweilen, denn sie hat jetzt in ihrer Instagram-Story verraten, welche verrückten Dinge sie zuletzt gegoogelt hat …

Lili Reinhart: Das googelt der "Riverdale"-Star

Diesen Screenshot postete Lili Reinhart in ihrer Instagram-Story. Instagram/@lilireinhart

Ok, diese Situation kennt vermutlich jeder: Man liegt im Bett, kann irgendwie noch nicht schlafen und fängt an random Sachen zu googeln, bei denen man sich im Nachhinein fragt: Warum hat mich das gerade interessiert? Genau diesem Moment hatte wohl Lili Reinhart. Sie hat in ihrer Story nämlich ein Foto von ihrer letzten Google-Suchanfrage gepostet: "Warum heulen Eulen in der Nacht?" Dazu schreibt der "Riverdale"-Star "Googel-Suchen während der Quarantäne" – we feel you Lili! Man fängt tatsächlich an über die verrücktesten Dinge nachzudenken. Für alle, die sich jetzt wirklich fragen, warum Eulen nur Nachts heulen: Sie sind nachtaktiv und beschützen mit ihren Rufen ihr Territorium vor anderen Eulen. Wieder was gelernt!

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!