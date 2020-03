"Riverdale"-Stars wegen Corona in Quarantäne

Nachdem die Dreharbeiten von "Riverdale" wegen Corona gestoppt werden mussten, verbringen auch die Stars der Serie ihre Zeit zu Hause. Ob das Auswirkungen auf das Staffel-Finale von "Riverdale" Staffel 4 haben wird, ist bisher noch unklar. Social Distancing ist in Zeiten der Corona-Krise sehr wichtig. Wer zu Hause bleibt und sich nicht mit anderen trifft, trägt dazu bei, dass das Virus schneller bekämpft werden kann. Diese Pflicht nehmen alle "Riverdale"-Stars sehr ernst, doch besonders gut hat es dabei Madelaine Petsch (Cheryl Blossom) und Lili Reinhart (Betty Cooper) getroffen. Die beiden Freundinnen wohnen nämlich zusammen und chillen deshalb aktuell zusammen in Quarantäne!

Lili Reinhart und Madelaine Petsch in BFF-Quarantäne

"Alle drei die Liebe meines Lebens", schreibt Madelaine Petsch zu dem Bild von Lili Reinhart mit den Hunden Olive und Milo in Quarantäne. Instagram/@madelame

Lili Reinhart und Madelaine Petsch haben bereits öfter zusammen gewohnt. Vor allem während der Dreharbeiten zu "Riverdale" teilen sie sich ein Apartment in Kanada. Wie es aussieht, ist es auch in Corona-Quarantäne der Fall. Die beiden posten nämlich seit Tagen gemeinsame Storys, wie sie mit ihren beiden Hunden Gassi gehen oder einfach zu Hause chillen. Egal ob Musik hören, Serien gucken oder einfach nur auf der Couch kuscheln, die beiden machen sich eine gute Zeit in ihrer BFF-Quarantäne. Natürlich immer in Jogging-Anzügen und mit ihren süßen Hunden Olive und Milo. Mit der besten Freundin in einer Wohnung eingesperrt sein? Klingt eher nach Qualitytime statt Quarantäne.

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!