Hat Cole Sprouse Lili Reinhart betrogen?

Erst vor kurzem wurden Cole Sprouse und Freundin Lili Reinhart von Fremdgeh-Gerüchten erschüttert. Coles Zuschauer glaubten erkannt zu haben, dass dieser sich während eines Livestreams, im Haus von Topmodel Kaia Gerber befunden habe. Daraufhin warfen sie ihm vor, dass er Lili betrügen würde. Eine krasse Behauptung die den Schauspieler sehr getroffen hat! Doch es kam noch schlimmer: Der "Riverdale"-Star erhielt sogar Morddrohungen von seinen eigenen Fans!

Cole sprouse cheated on lili reinhart with kaia gerber???? — Gemini and scorpio rights (@glitterrunways) April 18, 2020

Cole Sprouse wehrt sich gegen Trennungs-Gerüchte!

Zugegeben, in den vergangenen drei Jahren gab es immer mal wieder Gerüchte, dass Lili Reinhart und Cole Sprouse sich getrennt hätten. Trotzdem fand das „Riverdale“-Traumpaar immer wieder zusammen. Diesmal jedoch, waren sich die Fans der Hollywood-Stars sicher: Lili und Cole haben sich getrennt! Denn auch auf den Social-Media-Accounts der Netflix-Stars findet man keine aktuellen Pärchenbilder. Nun äußerte sich aber Cole zu den Vorwürfen in seiner Instagram-Story und schrieb: sich in seiner Insta-Story zu den Vorwürfen und schrieb: "Ich akzeptiere eine Menge an Gerüchten und Beleidigungen von Leuten, die online so tun, als wären sie meine Fans. Fans, die denken, dass sie ein Recht auf meine Privatsphäre haben, weil ich dem nie nachgegeben habe. Doch meine Freunde anzugehen, falsche Behauptungen aufzustellen, meine Adresse zu veröffentlichen und mir Morddrohungen zu schicken, ist einfach zu krass. Zeigt ein bisschen Menschlichkeit und hört auf euch wie Clowns zu verhalten […] Natürlich muss ich aufgrund meiner Berühmtheit mit solchen Konsequenzen umgehen aber ich muss sie nicht kommentarlos hinnehmen!"

Cole Sprouse und Lili Reinhart getrennt?

Damit hat der "Riverdale"-Star sich zwar gegen die Fremdgehgerüchte gewehrt, sich aber nicht zu seiner Beziehung mit Lili geäußert. Sind die beiden also wirklich getrennt oder noch zusammen? Diese Frage werden wohl nur sie selbst beantworten können. Nachdem was die letzten Wochen passiert ist, sollten wir uns wohl keine allzu großen Hoffnungen auf eine zeitnahe Antwort machen ...

Harte Worte von Cole Sprouse zu den Trennungsgerüchten Instagram @ColeSprouse

