Katherine Langford: Großer Durchbruch mit "Tote Mädchen lügen nicht"

Sie wurde bekannt durch die Netflix-Serie "Tote Mädchen lügen nicht". Die Rede ist von der 24-jährigen Katherine Langford. Als Hannah Baker fesselte sie zwei Staffeln lang ihre Zuschauer mit einer herzzerreißenden Geschichte rund um Mobbing, Intrigen, Liebe, Missbrauch und Selbstmord. Die letzte Staffel und somit die letzten Folgen von "Tote Mädchen lügen nicht" laufen seit Anfang Juni auf Netlix. Die Fans von Katherine Langford erhofften sich lange einen Cameo-Auftritt der Schauspielerin, doch leider wurden sie enttäuscht. Dass sie nicht nochmals auftauchte, hatte aber einen ganz bestimmten Grund. Die Australierin war damit beschäftigt ihre neue Serie "Crused" (dt. verflucht) zu drehen. In einem Interview hat die brünette Schönheit nun verraten, wie krass die Dreharbeiten der neuen Fantasy-Serie waren. ⤵️

Netflix-Star Katherine Langford: So heftig waren die Dreharbeiten zu "Crused"

"Der große Aufwand des Jobs ist etwas, von dem ich glaube, dass niemand so auf dem Schirm hatte. Ich musste Schwertkampf und Reiten lernen. Außerdem habe ich mir einen neuen englischen Dialekt antrainiert. Ich musste in der Lage sein die Stunts zu machen und brauchte daher viel Ausdauer. Ich musste also wirklich hart trainieren, um diese körperliche Anstrengung zu meistern und vor allem nicht verletzt zu werden", so Katherine Langford. Aber die schwere Arbeit hat sich auf jeden Fall gelohnt. Alleine bei ihren Kollegen und dem Serien-Cast hat sie dadurch viel Respekt erlangt. Übrigens: Ab heute kannst du Katherines Rückkehr mit der Fantasy-Teen-Serie "Crused" (dt. verflucht) auf Netflix streamen. Wir wünschen dir viel Spaß dabei! 🍿 🎬

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!