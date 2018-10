„Tote Mädchen lügen nicht“-Star Katherine Langford in „Avengers 4“ zu sehen!

Krasse News für alle Fans von „Tote Mädchen lügen nicht“-Star Katherine Langford! Die hübsche Schauspielerin hat eine mega Rolle in einem Action-Kinofilm ergattert!

Katherine Langford als Superheldin

Katherine Langford ist den meisten Menschen hauptsächlich als Hauptdarstellerin aus der Netflix-Serie „Tote Mädchen lügen nicht“ bekannt. Hier spielt sie die Rolle der „Hannah Baker“, die sich umbringt und ihren Mitmenschen nach ihrem Tod anhand von aufgenommenen Kassetten die Beweggründe für ihren Selbstmord erklärt. Jetzt schlüpft die 22-jährige Australierin in eine völlig andere Rolle. Denn wie jetzt bekannt wurde, wird Katherine im neusten „Marvel“-Film „Avengers 4“ zu sehen sein! Das berichten mehrere US-amerikanische Medien. Offenbar wurde die hübsche Brünette dabei gesichtet, wie sie einige Szenen für den Action-Streifen drehte! Damit spielt sie also an der Seite von Weltstars wie Robert Downey Jr. („Iron Man“), Chris Hemsworth („Thor“) und Chris Evans („Captain America“)! Inzwischen soll der Film bereits im Kasten sein und in der Produktion den letzten Schliff verpasst bekommen!

So könnte Katherine Langford als „Kate Bishop“ aussehen

Welche Figur Katherine Langford spielt, ist bisher noch nicht bekannt. Viele Fans spekulieren allerdings darauf, dass sie in die Rolle der Superheldin „Kate Bishop“ aka „Hawkeye“ geschlüpft sein könnte. In den „Marvel“-Comics ist sie es, die das Erbe von „Clint Barton“ (Jeremy Renner) antritt… Welchen „Marvel“-Charakter Katherine Langford am Ende wirklich verkörpern wird, werden wir vielleicht erst kurz vor dem Filmstart erfahren. „Avengers 4“ soll voraussichtlich im April 2019 in die deutschen Kinos kommen. Doch einem Fan dauert das entschieden zu lange – deshalb hat er sich kurzerhand an den Rechner gesetzt und seine eigene Version von Katherine als Superheldin kreiert. Und eins muss man schon sagen: Sie sieht verdammt gut aus… So könnten wir uns auf jeden Fall an Katherine Langford als Action-Star gewöhnen!

