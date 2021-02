"High School Musical: Das Musical: Die Serie": Statement von Disney+

Im Jahr 2019 startete "High School Musical: Das Musical: Die Serie" in Amerika und wurde schnell zum großen Hit. Und auch in Deutschland ist die Serien-Fortsetzung der bekannten "High School Musical"-Filme ein riesiger Erfolg. Auch wenn die Original-Mitglieder aus dem Filmen nicht mehr mit dabei sind, so haben die Schauspieler*innen Olivia Rodrigo, Joshua Bassett, Matt Cornett & Co. ihre Zuschauer in kürzester Zeit von sich überzeugt. Sie haben sich voller Erfolg in ihre Herzen getanzt und gesungen und sich eine riesige Fanbase aufgebaut! 💃🏻 Nun gab es endlich ein offizielles Statement von Disney+ zur Veröffentlichung der zweiten Staffel von "High School Musical – Die Serie"! 😍

"High School Musical: Das Musical: Die Serie": Start früher als gedacht

Tatsächlich müssen sich die "High School Musical: Das Musical: Die Serie"-Fans nicht mehr soooo lange gedulden. Laut Disney+ wird die zweite Staffel ab dem 14. Mai 2021 online sein. Yay! 🤩 Doch auf was können wir uns in der neuen Staffel freuen? Die East High Wildcats, stecken in den Vorbereitungen zu ihrem neuen Stück 'Beauty and the Beast'. Dies möchten sie als Frühlingsmusical spielen und treten dabei gegen die konkurrierende Schule North High an. Zu gewinnen gibt es nicht nur einen coolen Preis, sondern es geht auch um Ruhm und Ehre. Des Weiteren soll es einige neue Songs von Olivia Rodrigo und Joshua Bassett zu hören geben, die die beiden auch selber geschrieben haben. Und vor allem Olivia Rodrigo geht mit ihrer einzigartigen Stimme gerade krass durch die Decke. Mit Sicherheit bist du in den letzten Wochen auch nicht an ihren Mega-Ohrwum "Driver's License" vorbeigekommen. Auf TikTok trendet ihr Song nach wie vor extrem! 🎧 Also falls ihr die Serie "High School Musical: Das Musical: Die Serie" noch nicht kennen solltet, dann habt ihr jetzt Zeit noch ein bisschen Zeit das nachzuholen. Und alle "High School Musical: Das Musical: Die Serie"-Fans müssen sich leider noch ein paar Wochen gedulden, aber dann heißt es wieder: Gooooo, Wildcats! 🥳 👯‍♀️

