Was geht bei „High School Musical”-Schauspielerin Ashley Tisdale? Die 35-Jährige darf sich gerade über eine Schwangerschaft freuen! Die Frage ist nur, ob man in dem Kontext wirklich von „freuen“ sprechen kann, denn dem Star geht es gerade nicht besonders gut…

Ashley Tisdales Leben nach „High School Musical”

Wir alle kennen und lieben Ashley Tisdale als biestige Sharpay Evans aus der „High School Musical“-Trilogie. Seither ist viel passiert im Leben der Schauspielerin: So arbeitete sie als Synchronsprecherin für die Hit-Serien „Family Guy“ und „The Cleveland Show“ und sie durfte sogar ein eigenes „High School Musical“-Spinoff drehen! „Sharpay’s fabelhafte Welt“ wird für uns immer ein kleines Highlight bleiben! 😆 Ihre Musikkarriere blieb dabei aber nicht auf der Strecke und so kann sich die Sängerin schon mit drei bekannten Alben schmücken! Einen persönlichen Höhepunkt gab es dann letztes Jahr im September, als Tisdale auf Insta berichtete, dass sie schwanger ist! Dass das nicht nur toll ist, zeigte eine Story, die der Star kürzlich veröffentlichte…

„Es ist fast unerträglich“

Die Sängerin und Schauspielerin teilte mit ihren Fans kürzlich den „schlimmsten Teil“ ihrer Schwangerschaft: ihr „Plantarfasziitis“. Ihr bitte was?! Schlicht gesagt, handelt es sich um eine Entzündung der Sehnenplatte an der Fußsohle – das führt zu ziemlich unangenehmen Schmerzen an der Ferse, vor allem bei Druck und Belastung. Die Art von Belastung, die ein schwangerer Körper wohl tagtäglich ausübt! „Ich habe noch nie solche Schmerzen verspürt“, erzählt der „High School Musical“-Star, „es tut schon weh, wenn ich nur stehe! Ich hoffe, dass es nachlässt, sobald das Baby da ist“. Zumindest dürfte es ihr Gewicht ein bisschen verringern! Der Star weiß, dass sie sich vergleichsweise glücklich schätzen kann: „Ich weiß, dass es Schlimmeres gibt, aber für jemanden, der ständig auf den Beinen ist, ist es fast unerträglich.“ Lange muss sie nicht mehr durchhalten! Wir hoffen, dass Tisdale und ihr Baby die Schwangerschaft weiterhin gut überstehen und es bei den Fersenschmerzen als einziges Problem bleibt!

