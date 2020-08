Ashley Tisdale genervt von Dylan und Cole Sprouse 

Ashley Tisdale wurde durch „Hotel Zack und Cody“ berühmt

Bevor Ashley Tisdale als Sharpay Evans mit „High School Musical“ ihren großen internationalen Durchbruch feierte, spielte sie in einer anderen berühmten Disney-Produktion mit: „Hotel Zack und Cody“. Ab 2005 stand sie als Süßwarenverkäuferin Maddie Fitzpatrick vor der Kamera – mit keinen Geringeren als Cole und Dylan Sprouse! Der „Riverdale“-Star und sein Zwillingsbruder spielten die Hauptrollen in der Serie und sind bis heute eng mit Ashley befreundet.

Ashley Tisdale: Süße Liebeserklärung an Cole und Dylan Sprouse

Auf Instagram teilte die 35-Jährige bereits öfter gemeinsame Fotos und schwärmte von ihren ehemaligen Co-Stars. Zuletzt machte sie Cole sogar öffentlich in einem Interview ein ziemlich eindeutiges Sexangebot. Und auch zum 28. Geburtstag der Zwillinge am 4. August ließ sie es sich nicht nehmen, eine ganz spezielle Nachricht zu senden. In ihrer Instagram-Story teilte Ashley ein Bild aus „Hotel Zack und Cody“-Zeiten und schrieb: „Sie waren wirklich süße Jungs – obwohl sie mich immer extrem genervt haben, wenn sie mich am Set ständig antippten und 'Periode' sagten, weil sie wussten, dass ich PMS hatte. Aber wofür sind kleine Brüder da…“

Auch einen neueren gemeinsamen Schnappschuss teilte die Schauspielerin und fuhr fort: „… und dann verwandelten sie sich in heiße Typen! Auch wenn ihr älter und mittlerweile größer seid als ich (ich hätte nie gedacht, dass das passieren würde), werdet ihr immer meine kleinen Brüder bleiben. Ich liebe euch beide!“ Was für eine süße Liebeserklärung, über die sich die Zwillinge mit Sicherheit gefreut haben!

