Amazon Prime: Erste Bilder von Camila Cabello als Cinderella

Starttermin von "Cinderella" auf Amazon Prime bekannt!

Schon seit Oktober 2019 wissen wir, dass Camila Cabello eine Disney-Prinzessin wird, denn sie hat die Hauptrolle in der Neuverfilmung von "Cinderella" ergattert! Die Dreharbeiten haben sich wegen Corona ordentlich verzögert, deswegen hat die Produktion des Films länger gedauert als erwartet, aber jetzt gibt es sogar ein erstes Startdatum.

Geplant war "Cinderella" eigentlich fürs Kino, der Start wurde jetzt jedoch auf Amazon Prime verlegt. Im September sollen wir die Disney-Realverfilmung sehen können. Jetzt haben wir auch noch die ersten Bilder von Camila Cabello als "Cinderella" bekommen und sie sieht so umwerfend aus! Im Film ist statt Shawn Mendes dann Nicholas Galitzinie der Prinz von Camila Cabello.

DIESE SERIEN WURDEN WEGEN CORONA VERSCHOBEN

"Cinderella": So wird Camila Cabello als Disney-Prinzessin

Die Neuverfilmung von "Cinderella" wird jedoch ein bisschen anders, als das Original von Disney! Die Autorin Kay Cannon hat bereits verraten, dass sie die Geschichte modernisieren will und Cinderella aktiver und lauter machen will – eine kleine Aktivistin quasi. "Ich war immer jemand, der nie wirklich begeistert war von der Cinderella Geschichte. Für mich waren es nur ein paar Frauen, die gemein zueinander sind. Ich will diesen geliebten Charakter in einer Art zeigen, mit der sich Mädchen und junge Frauen besser identifizieren können, was sie durchmachen und sich selbst wiedererkennen." Zu der Modernisierung gehören auch noch weitere Änderungen: Die gute Fee wird nämlich von einem Mann gespielt, nämlich Billy Porter. Außerdem wird der Prinz nicht der strahlende Retter, sondern "Cinderella" aka Camila Cabello soll das Alpha-Tier des Films werden. Wir freuen uns jetzt schon riesig darauf zu sehen, was sie aus dem Film gezaubert haben – und OMG, man sieht einen kleinen Ausschnitt des ikonischen, blauen Ballkleids und wir lieben es!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->