Shawn Mendes und Camila Cabello: geheime Fotos aufgetaucht 😍

Shawn Mendes und Camila Cabello: Von Hit zu Hit

Die beiden haben sich kennengelernt, als sie 2014 Support-Acts auf der Tour des Sängers Austin Mahone waren (Camila damals noch als Mitglied von Fifth Harmony). Sie sind sich Backstage nähergegommen und wurden schnell enge Freunde. In dieser Zeit ist ihr erster gemeinsamer Song „I know what you did last Summer“ entstanden, der 2015 zu einem Hit wurde. Beide haben sich zu echten Megastars entwickelt und sind heute aus der Musikwelt nicht mehr wegzudenken. Vor knapp zwei Jahren dann der Mega-Hit „Señorita“ – der Song ist uns doch allen bis heute im Kopf geblieben, oder? 💃🏻 Kurz darauf sind sie ein Paar geworden und gehen seither gemeinsam durch Dick und Dünn. Erst vor wenigen Tagen ist ein Dieb in ihr Haus eingebrochen und hat Shawns 100.000 Euro teures Auto gestohlen. 😱

Shawn Mendes und Camila Cabello: Neuer Song in Planung? 🤔

Das Traumpaar verbringt jede freie Minute zusammen. Ob sie die Quarantäne-Zeit auch dafür genutzt haben, neue gemeinsame Songs zu schreiben? Neue Fotos lassen genau das vermuten. Shawn und Camila sind am Set eines Musikvideos gesichtet wurden 🥳 – mit dabei ihr Hund Tarzan, den die beiden letztes Jahr adoptiert haben. Viele Fans vermuten nun, dass es bald einen neuen gemeinsamen Song des Traumpaares geben wird. 🥰 Andere wiederum sind sich sicher, dass ein Musikvideo für eine neue Single von Shawn allein gedreht wird und Camila und Tarzan als Unterstützung dabei sind. Egal ob ein Duett oder nicht – wir dürfen uns auf neue Musik freuen! 😍 Ein Sommer-Hit wird es auf jeden Fall… ☀️

