Das neue Album „Wonder“ von Shawn Mendes ist da!

Das lange Warten hat ein Ende, denn das neue Shawn Mendes Album "Wonder" ist heute endlich erschienen! Anfang Oktober hat uns der Sänger schon einen Vorgeschmack mit dem Titeltrack des Albums gegeben. Vor wenigen Wochen gab es dann eine mega Überraschung: Shawn Mendes veröffentlichte den Song "Monster" in Kollabo mit Justin Bieber! Die zwei Tracks verkürzten die Wartezeit um einiges und seit heute können seine Fans das komplette Album "Wonder" hören.

Das Album „Wonder“ bedeutet für Shawn Mendes Freiheit

Nicht nur die Fans sind der Meinung, dass "Wonder" bisher das beste Album von Shawn Mendes ist, sondern auch der Sänger selbst: "Das Album ist das Beste, was ich jemals gemacht habe." In einem Interview erzählt er auch, warum er das so empfindet: "Ich finde, dass ich ein Album kreiert habe, dass sich wie Freiheit anfühlt. Ich habe mich bei den Aufnahmen zu der Platte sehr frei gefühlt. Ich finde, dass dies Musik ist, die ich liebend gerne anhöre, das ist Musik, die ich hören möchte und es ist Musik, die ich machen will und aus diesem Grund ist das Album wundervoll." Wir können Shawn Mendes da nur zustimmen, denn das Album "Wonder" ist wirklich der Hammer!

Wenn du ein Fan von Shawn Mendes bist, dann stimme hier bei der BRAVO-Otto-Wahl 2020 in der Kategorie "Sänger/-in international" für ihn ab!

