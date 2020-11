Shawn Mendes: Er bedankt sich bei seinen Fans

Krasse News! Nur einen Tag nach der Premiere seines „In Wonder”-Dokumentarfilms auf Netflix, überraschte Shawn Mendes seine Fans mit einer weiteren Verkündung. Er erklärte, dass er während seines Konzerts im „Rogers Center” von einem Kamerateam begleitet wurde. Diese Aufnahmen sollen nun zu einem ganzen Konzertfilm zusammengestellt worden sein. Das Ergebnis ist seit Mittwoch (25. November) auf Netflix zu sehen. Auf Twitter schrieb der Musiker, der gemeinsam mit Camila Cabello erst kürzlich einen Hund adoptierte, an seine Fans: „Ich wollte euch als Dankeschön etwas zurückgeben – für all die Liebe, die ihr meinem Dokumentarfilm entgegengebracht habt. Ich weiß, dass wir alle Live-Shows im Moment so sehr vermissen. Deshalb veröffentlichen wir heute Abend #LiveInConcert, den vollständigen Konzertfilm der „Rogers Center”-Show auf Netflix.“

„In Wonder”: Darum geht’s in der Doku

Während es bei „Shawn Mendes: Live in Concert” primär um Musik geht, zeigt sich der Sänger in seiner Dokumentation „In Wonder” von seiner privaten Seite. Dort erzählen Shawn Mendes und Camila Cabello zum Beispiel, wie sie sich kennengelernt haben und was in dem Moment in ihren Köpfen vorging. Camila erinnerte sich an die Zeit, in der sie gemeinsam auf Tour waren: „Er war immer mega fokussiert und ich habe ihn nie wirklich gesehen, weil er immer aus seinem Bus raus und wieder rein ist, Gitarre gespielt und Songs geschrieben hat! Ich fand ihn süß, aber ich dachte immer ‘Er macht anderes Zeug, also was soll's’.”

