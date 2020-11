Shawn Mendes' Album "Wonder"

Lange müssen wir uns nicht mehr gedulden, bis wir das neue Album "Wonder" von Shawn Mendes zu hören bekommen. Am 04. Dezember ist es nämlich schon soweit. Letztes Wochenende postete Shawn die Tracklist des Albums, auf dem insgesamt 14 Songs sein werden. Auf der Tracklist findet man auch den Song "Monster". Darunter steht in Klammern, Shawn Mendes & _____. Viele rätselten, welcher Name in die Lücke gehört. Jetzt ist das Geheimnis gelüftet.

"Monster" ist ein gemeinsamer Song von Shawn Mendes und Justin Bieber

Erst letzten Monat sprach Shawn Mendes über eine mögliche Kollabo mit Justin Bieber, nachdem die Gerüchte bereits im August aufgekommen waren. Jetzt ist es offiziell und Justin Bieber wird Teil von Shawns neuem Album sein. "Monster" wird die zweite Single aus "Wonder" und erscheint schon diesen Freitag! Die Freude ist riesig bei der Mendes Army und den Beliebers und sie können es kaum erwarten den Song zu hören. Gestern haben die beiden Sänger einen kleinen Teaser gepostet, in dem der Ton und die Visuals den Track sehr geheimnisvoll wirken lassen. Wir sind auf jeden Fall richtig gespannt, wie "Monster" klingen wird!

Wenn du ein Fan von Shawn Mendes bist, kannst du hier bei der BRAVO-Otto-Wahl 2020 in der Kategorie "Sänger/-in international" für ihn abstimmen!

