Camila Cabello und Shawn Mendes: Zwangs-Trennung

Shawn Mendes und Camila Cabello gelten schon ewig als DAS Traumpaar Hollywoods! Auch, wenn die beiden Stars lange versucht haben, ihre Liebe als Freundschaft zu tarnen. Doch spätestens seit ihrem gemeinsamen Hit "Senorita" und dem zugehörigen Video, in dem man die wirklich krasse Chemie zwischen den beiden spüren konnte, war klar, dass es viel mehr als nur Freundschaft ist. Schließlich machten sie ihre Liebesbeziehung öffentlich und aus den Besties wurde offiziell ein Couple – und was für eins! 💕 Doch obwohl die Mega-Stars ein absolutes Traumpaar sind, waren sie kürzlich getrennt …

Liebes-Comeback: Camila Cabello kehrt zu Shawn Mendes zurück

Schon vor anderthalb Monaten hatte Camila den "Wonder"-Star verlassen, um sich auf ihre berufliche Karriere zu konzentrieren. Camila Cabello drehte gerade die Neuverfilmung von Cinderella und ist für die königlichen Dreharbeiten nach London gereist. Dafür musste sie ihren Traum-Prinzen zurücklassen. Doch kein Märchen ohne Happy-End und so kehrte sie vor drei Tagen zu ihrem Prinzen zurück! Keine einfach Zeit für Shawn, der gerade an einer Kollabo mit Justin Bieber arbeiten soll. In einem Interview verriet er jetzt: "Es war die längste Trennung für uns, zuvor hatten wir uns maximal für drei Wochen nicht gesehen. Die letzten anderthalb Wochen waren besonders schwer, aber wir haben uns immer gesagt: "Bald haben wir es geschafft!" Gut, dass die beiden Turteltäubchen jetzt endlich #backtogether sind! Auf Instagram ist es übrigens sehr still um die zwei geworden. Scheint, als würden sie ihre wiedergewonne Zweisamkeit seeeehr genießen … 💑

