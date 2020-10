Shawn Mendes & Justin Bieber: Rivalen oder Freunde?

Eigentlich wurde den beiden Superstars Shawn Mendes und Justin Bieber nachgesagt, nicht gerade die besten Freunde zu sein. Kein Wunder, schließlich datete Justins heutige Ehefrau Hailey kurz vor ihrer Verlobung noch seinen Musiker-Kollegen. Deswegen soll es im Hause Bieber sogar schon ordentlich Zoff gegeben haben. Doch mittlerweile ist Shawn mit Camila Cabello glücklich und die Rivalität der Sänger scheint endgültig der Vergangenheit anzugehören. Erst vor Kurzem wurden sie sogar gemeinsam in Los Angeles gesichtet – beim Betreten eines Tonstudios! Seitdem hoffen die Fans der beiden sehnsüchtig auf einen gemeinsamen Song.

Shawn Mendes: Duett mit Justin Bieber?

Und dieser Wunsch könnte tatsächlich schon bald in Erfüllung gehen! Am 4. Dezember erscheint Shawns neues Album „Wonder“, ein Duett mit Justin ist also vermutlich schon längst im Kasten. In einem Radio-Interview stritt der 22-Jährige eine Kollabo nun jedenfalls nicht ab. „Ich kann es weder bestätigen noch leugnen“, lachte er, betonte aber: „Es wäre verrückt, solch eine Zusammenarbeit abzulehnen! Schließlich ist er einer meiner Lieblingskünstler, seit ich neun Jahre alt bin.“ In den letzten Monaten sei ihr Verhältnis definitiv enger geworden, verriet Shawn und fügte augenzwinkernd hinzu: „Jetzt lenke ich absichtlich ab…“ Klingt ganz so, als dürften sich die Fans auf ein Duett der Superlative freuen!

