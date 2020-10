Shawn Mendes kündigt neues Album "Wonder" an

Lange wurde spekuliert, ob Shawn Mendes endlich neue Musik veröffentlicht. Schließlich wussten viele, dass er die Zeit in Quarantäne nutzt, um an neuen Songs zu arbeiten. Eine Zeit lang wurde sogar spekuliert, ob Shawn Mendes einen gemeinsamen Song mit Justin Bieber rausbringt. Die Antwort darauf werden wir vermutlich sehr bald bekommen, denn noch dieses Jahr wird Shawn sein neues Album "Wonder" veröffentlichen. Hier könnt ihr eine kleine Hörprobe genießen:

Shawn Mendes: "Wonder" erscheint im Dezember

Hier mal die harten Fakten: Am 2. Oktober wird die erste Single "Wonder" veröffentlicht. Das gleichnamige Album wird Shawn Mendes dann am 4. Dezember droppen. Fans haben lange auf diesen Moment gewartet. Warum das Album so plötzlich kommt, ist unklar. Aber schon bei seinem Vorgänger "Shawn Mendes – The Album" kam die Ankündigung ziemlich plötzlich. Trotzdem vermuten viele Fans, dass es auch daran liegen könnte, dass bereits im Vorfeld Informationen zu Shawns Album geleaked wurden. Wie viele Songs es geben wird, ist noch nicht zu 100 % bekannt, aber Shawn hat eine Art gekritzelte Tracklist gepostet, auf der viele Wörter durchgestrichen sind, bis auf das Intro zu "Wonder". Wenn das wirklich die Tracklist ist, könnten uns mindestens 11 Tracks erwarten.

Shawn Mendes: Emotionale Nachricht an Fans

In seiner Story postete Shawn außerdem einen emotionalen Brief an seine Fans: "Ich habe euch so sehr vermisst. Ich weiß, dass es ein sehr gruseliges Jahr für alle ist, deshalb sende ich Eimer voll Liebe an euch. Ich habe ein Album geschrieben. Es heißt 'Wonder'. Es fühlt sich an, als wäre ein Stück von mir auf Papier geschrieben und in Songs aufgenommen worden. Ich habe versucht so real und ehrlich zu sein, wie ich es immer sein will. Es ist eine Welt, eine Reise, ein Traum und ein Album, wie ich es schon sehr lange machen wollte. Ich liebe es. Danke, dass ihr schon so viele Jahre bei mir seid. Ich liebe euch sehr. Das ist die Einleitung für mein neues Album, welches am 4. Dezember erscheint, die erste Single 'Wonder' kommt am Freitag. Ich hoffe, dass ihr es von vorne bis hinten durchhören könnt." Wir können es kaum erwarten, das zu tun!

Camila Cabello gratuliert Boyfriend Shawn zum Album

In den Kommentaren unter Shawns Album flippen Stars und Fans förmlich aus. Endlich gibt es neue Musik von Shawn Mendes! Eine Person hat jedoch ganz besondere Worte verfasst: Freundin Camila Cabello. "Die Welt kann immer Magie, Schönheit und Wunder gebrauchen – aber gerade besonders. Was für ein tolles Geschenk an die Welt @shawnmendes. Er hat dieses Album mit jedem Teil seiner Seele kreiert und mit den reinsten Absichten. Mein Liebling, ich bin so stolz auf die Person, die du bist und freue mich sehr darauf, dass die Leute bald dein Herz sehen und hören können", schreibt Camila auf Instagram. Wow, was für eine Liebeserklärung, da schmilzt selbst Shawn in den Kommentaren dahin.

