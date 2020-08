Shawn Mendes: Neuer Song mit Justin Bieber?

Fans warten auf neue Musik von Shawn Mendes

Vor mehr als zwei Jahren hat Shawn Mendes sein letztes Album veröffentlicht und die Fans hoffen auf neue Songs. Der 22-Jährige hat schon Anfang des Jahres ein viertes Album angekündigt, vor ein paar Wochen hat Shawn Mendes sogar angeteasert, dass schon bald neue Musik von ihm kommen wird. Ob auch Justin Bieber auf dem neuen Album vertreten sein wird? Ein aktuelles Foto könnte der Beweis für eine musikalische Zusammenarbeit zwischen Justin und Shawn sein!

Shawn Mendes + Justin Bieber zusammen im Studio gesichtet

Shawn Mendes, Justin Bieber und seine Frau Hailey Bieber haben sich in Los Angeles getroffen – in einem Studio! Shawn arbeitet an neuer Musik und trifft sich dann mit Justin, das kann kein Zufall sein, oder? Die beiden Musiker sollen sich früher übrigens nicht so gut verstanden haben, Shawn Mendes und Justin Bieber wird sogar ein krasser Streit nachgesagt. Sieht so aus, als hätten sie sich wieder vertragen. Eine offizielle Stellungnahme zum Treffen und eine Bestätigung eines gemeinsamen Songs gibt es leider noch nicht. Spätestens wenn Shawn Mendes neues Album rauskommt, wissen wir hoffentlich mehr…

