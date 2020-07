Shawn Mendes: Emotionales Insta-Geständnis über „dunkle Gedanken“

Shawn Mendes hat schon länger mit Panikattacken zu kämpfen

Shawn Mendes hat eine mege Community hinter sich und seine Fans können es kaum erwarten, bis es endlich neue Musik von dem Sänger gibt! Er könnte also eigentlich total glücklich und unbeschwert sein, denn er ist derzeit einer der erfolgreichsten Musiker überhaupt. Doch schon letztes Jahr gestand Shawn: Er leidet unter Panikattacken. Der Leistungsdruck machte dem 21-Jährigen zu schaffen und die Angst, dass seine Songs den Menschen nicht gefallen könnten, fraß ihn auf. Bei einem Auftritt letzten Jahres verriet er sogar, dass er vor jedem Konzert Medikamente gegen die Angst nimmt. Nach Veröffentlichung seines neuen Songs "In my Blood" verriet er die traurige Message zu dem Hit. Er singt er von seinem Ängsten und seinen Selbstzweifeln und sagt: "Das ist der persönlichste Song, den ich jemals geschrieben habe!" Und auch jetzt postet Shawn Mendes wieder eine sehr persönliche Notiz aus seinem Handy...

Diese Notiz von Oktober 2019 teilte Shawn Mendes jetzt in seiner Insta-Story Instagram @shawnmendes

Shawn Mendes: Intimes Geständnis über Instagram

Shawn Mendes ist superaktiv auf Instagram. Letztens hat er Aktivisten sogar für den Kampf gegen Rassismus einige Tage seinen Account überlassen. Mit seinen 65 Millionen Abonnenten (Stand: 20.07.2020) teilt er Fotos von seinen Konzerten, aus seiner Freizeit und aus dem Studio. Zuletzt gab er ihnen auch einen intimen Einblick in sein Innerstes. "Habe gerade eine iPhone-Notiz gefunden, die ich letztes Jahr im Oktober nach einem harten Tag geschrieben habe. Ich fühle mich gezwungen, sie euch zu zeigen." Im Anschluss teilt er einen Screenshot der Notiz, in dem er von dunklen Gedanken spricht. "Versuch nicht, Superman zu sein. Es ist okay, menschlich zu sein", schreibt er an sich selbst gerichtet und weiter: "Ich habe sehr dunkle Gedanken" und dafür findet der Sänger auch gleich die Lösung: "Nimm diese Gedanken wahr, sie sind emotional getrieben, sie sind nicht echt. Atme und komm runter", schreibt er in der Notiz. In der folgenden Story ruft Shawn Mendes seine Fans dazu auf, auf sich Acht zu geben. Wir finden es toll, dass sich der Sänger so nahbar und menschlich zeigt und mit seinen Fans die wichtige Message teilt: Ihr seid nicht allein!

