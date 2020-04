Shawn Mendes als Amor

Er schwebt nicht nur selbst auf Wolke 7, sondern verkuppelt auch noch andere Paare: Shawn Mendes hat sich erst kürzlich mit einem süßen Liebes-Stream aus seiner Quarantäne mit Freundin Camila Cabello gemeldet. Fans haben diesen Stream total gefeiert. Die beiden sind einfach ein absolutes Traumpaar. Die Geschichte, wie Shawn Mendes Camila Cabello rumgekriegt hat, ist außerdem einfach nur süß! Wir erinnern uns: Shawn & Camila haben bereits zwei erfolgreiche Love-Songs zusammen rausgebracht. Aber nicht nur bei sich selbst hat Shawn Glück in der Liebe, jetzt hat er es auch geschafft ein anderes Star-Pärchen zu verkuppeln …

Shawn Mendes verkuppelt Julia Michaels und JP Saxe!

Shawn Mendes und Julia Michaels sind schon seit Jahren gute Freunde. Sie schreiben regelmäßig Songs zusammen, hängen aber auch mal privat ab. Die erfolgreiche Sängerin ist schon seit einigen Monaten mit Sänger JP Saxe zusammen. Und auch diese süße Promi-Couple hat sich bei der Zusammenarbeit an ihrem gemeinsamen Song verliebt, der nicht nur in den Charts, sondern auch im Radio extrem erfolgreich war: "If The World Was Ending". In einem Interview hat Julia jetzt verraten: "Fun Fact: Shawn hat mir die Musik von JP gezeigt – nur dadurch haben wir uns getroffen" und scheinbar sofort verliebt, aktuell verbringen die beiden nämlich ihre Quarantäne zusammen. Zeit für mehr romantische Ohrwürmer? "Wir beide haben uns jetzt vorgenommen einfach mal verliebt zu sein. Das ist das schönste Gefühl der Welt", verrät JP weiter – so süß und wahr! Die beiden machen alles richtig, wenn sie ihre Quarantine-Time zu einer Quality-Time umwandeln. Wir wünschen dem süßen Paar nur das Beste und danken Shawn Mendes fürs Verkuppeln!

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!