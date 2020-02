Shawn Mendes: Alle Infos zum neuen Album

Yeah! Anscheinend dürfen wir uns wirklich über ein neues Album von Shawn Mendes freuen. Schon seit seinem letzten Album „Shawn Mendes“ 2018 warten die Fans schon gespannt auf Nachschub des Sängers. Alle News zum neuen Album, wann es erscheint und wie es klingen wird, erfahrt ihr hier…

Shawn Mendes: Diese Infos gibt es zu seinem Album

Nachdem Fans schon spekuliert haben, dass Camila Cabello und Shawn Mendes sich getrennt haben, dropt der „In my Blood“-Sänger endlich erfreulichere Nachrichten. Auf Instagram teilt Shawn Mendes am Wochenende ein brandneues Life-Update mit super Neuigkeiten für seine Fans: Er arbeitet an einem neuen Album. Ein Fan-Account repostet die süße Instagram-Botschaft, in der er sagt: „Was geht ab, Leute? Ich weiß, dass ich in letzter Zeit nicht so aktiv auf Instagram war, aber ich wollte nur sagen, dass ich euch liebe und euch so sehr vermisse. Ich arbeite an einem neuen Album. Ich liebe euch und wir sehen uns bald.“ Und die Freude der Fans ist nicht zu übersehen: „OMG. Endlich kommt sein neues Album und neue Musik. Ich kann es kaum erwarten“, schreibt ein User. Ein anderer Fan freut sich: „Ich wusste schon, dass er ein neues Album macht, aber als er es gesagt und damit bestätigt hat, war ich total geschockt.“ Mit weiteren Infos zum neuen Album hält sich Shawn allerdings noch zurück. Wir sind gespannt, was musikalisch auf uns zukommt und füttern euch natürlich mit weiteren Details.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!