Shawn Mendes & Niall Horan: Eine Bro-Romance

Schon lange führen Shawn Mendes und Niall Horan eine krasse Bro-Romance. Von Anfang an soll den beiden dabei klar gewesen sein, dass sie auf einer Wellenlänge schwimmen. Aus diesem Grund warten ihre Fans schon lange auf ein gemeinsames Lied, dazu kam es bisher aber leider nicht. Doch nicht nur die Liebe zur Musik teilen sie – sondern lassen sich auch gern mal gemeinsam auf der ein oder anderen Party blicken. Die dabei gern mal aus dem Ruder laufen ...

Niall Horan: Shawn Mendes füllte ihn ab

Erst im Januar dieses Jahrs zeigten sich Shawn Mendes und Niall Horan auf der Aftershow-Party der Grammys von ihrer besten Seite: Erst rastete Shawn gemeinsam mit seiner Freundin Camila Cabello und Lewis Capaldi zum One-Direction-Hit "Steal My Heart", komplett aus. Anschließend kam dann auch Kumpel Niall dazu und tanzte gemeinsam mit den anderen auf den Tischen. Die Videos dazu – LEGENDÄR! 😅😅😅 Feiern können die Jungs auf jeden Fall! Das stellen sie gern und oft unter Beweis. Dabei schauen die beiden Sänger auch gern mal ein bisschen zu tief ins Glas. So auch auf der letzten gemeinsamen Party: Als Niall Horan gemeinsam mit seinem Bro und Camila etwas trinken ging, zwang kein geringerer als Kumpel Shawn ihn, einen Shot nach dem nächsten zu trinken: "Als Shawn mich dazu aufforderte, noch einen Shot mit ihm zu trinken, meinte ich, dass wir erst vor fünf Minuten den letzten getrunken haben. Das half jedoch nichts. Am Ende hatten wir dann sechs bis sieben Shots – und das innerhalb einer Stunde." Wow! Die beiden scheinen mächtig was zu vertragen.

