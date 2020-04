Shawn Mendes & Camila Cabello zusammen in Quarantäne

Shawn Mendes und Camila Cabello haben sich letztens erst mit einem super süßen Liebes-Stream aus der Quarantäne gemeldet. Schon da ist das Internet explodiert, weil alle ihren Live-Stream so gefeiert haben. Für dieses Update hat Shawn Mendes sogar seine Social-Media-Pause unterbrochen. Wie viele andere Stars verbringen die beiden "Seniorita"-Sänger ihre Zeit wegen der Corona-Krise gerade in Quarantäne. Mit täglichen Spaziergängen achten Shawn Mendes und Camila Cabello auf ihre tägliche Dosis Bewegung. Klingt ganz normal? Tja, im Internet lachen gerade trotzdem alle über die Videos …

Darum lachen alle über die Sparziergänge von Shawn Mendes & Camila Cabello

Vor allem auf Twitter lachen gerade alle über die Spaziergänge von Shawn Mendes und Camila Cabello. Es ist nämlich ein Video aufgetaucht, das schon ziemlich lustig ist und (um ehrlich zu sein) ein kleines bisschen creepy. Die Sänger werden nämlich dabei gefilmt, wie sie in SUPER-SLOW-MOTION spazieren gehen. Schaut euch hier das Video an, so langsam habt ihr wirklich noch kaum jemanden gehen sehen – und dazu atmet der Kameramann im Hintergrund noch so gruselig. Noch witziger sind jedoch die Kommentare der Fans dazu: "The Walking Dead (Gelöschte Szenen)", "Ich, wenn ich mit meiner Oma spazieren gehe", "Ich, auf dem Weg vom Bett zum Kühlschrank, um mir einen Snack zu holen", "Meine Depression und ich auf dem einzigen Auslauf, den wir am Tag haben", "Camila und Shawn gehen so langsam, wie sich der Monat März bisher angefühlt hat" und viele mehr – wir könnten wirklich Stunden weitermachen. Aber ganz ehrlich: In Zeiten von Corona und Quarantäne genießt man seine Spaziergänge einfach mehr, das ist doch etwas Schönes!

