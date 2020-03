Shawn Mendes bestätigt Social-Media-Pause!

Shawn Mendes: Pause auf Social Media

Shawn Mendes ist zwar generell nicht der aktivste auf Instagram, doch gerade in letzter Zeit war es verdächtig still auf den Social-Media-Kanälen des Superstars. Keine Posts, keine Storys, kaum Tweets – dabei kommt gerade auf Twitter immer ziemlich viel von dem "In My Blood"-Sänger. Jetzt kürzlich hat Shawn endlich sein Schweigen gebrochen und sich auf Instagram bei seinen Fans gemeldet …

Shawn Mendes: Social-Media-Pause fürs neue Album!

.@ShawnMendes confirms he’s working on his new album on Instagram. 🎵 pic.twitter.com/SCOeN8nA5a — Pop Crave (@PopCrave) February 21, 2020

In einer Instagram-Story verriet Shawn: "Was geht ab Leute, ich weiß, dass ich in letzter Zeit nicht wirklich auf Instagram zu sehen war, aber ich wollte euch nur sagen, dass ich euch liebe und sehr vermisse." In dem kurzen Video verriet er auch den Grund für seine Social-Media-Pause und wir hoffen wirklich, dass ihr jetzt sitzt, denn ihr werdet safe ausflippen: Shawn Mendes arbeitet an einem neuen Album! Fans auf der ganzen Welt hat diese Nachricht extrem bewegt und natürlich verstehen sie auch, dass sich Shawn jetzt voll und ganz auf seine neue Musik konzentrieren will. Unter dem Hashtag #SM4 reagieren Fans fleißig auf Twitter auf diese tolle Neuigkeit, spekulieren in welche Richtung das Album gehen könnte und welche Feature darauf zu finden sein werden. Vielleicht ja endlich ein gemeinsamer Song von Shawn Mendes und Niall Horan? Wir werden uns wohl noch etwas gedulden müssen! Eins ist jetzt schon klar: Es wird ganz sicher UNGLAUBLICH GUT!

