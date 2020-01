"Shawn Mendes: The Tour": So viele Tickets wurden verkauft

2019 war ein sehr aufregendes Jahr für Shawn Mendes: Er hat endlich seine Traumfrau Camila Cabello rumgekriegt und eine super erfolgreiche Tour hinter sich gebracht. Stolze 105 Konzerte hat der "In My Blood"-Sänger in Asien, Europa, Australien, Nord- und Südamerika gespielt. Dabei hat er über 1,3 Millionen Tickets verkauft! Auf seiner Tour in Deutschland hat Shawn Mendes sogar Backstage mit dem deutschen Superstar Pietro Lombardi gechillt. Jetzt wurde auch bekannt, wie viel Geld Shawn mit seiner Tour verdient hat.

Shawn Mendes: So viel Geld hat er mit seiner Tour verdient

Die Welttournee von Shawn Mendes ist bisher definitiv der Höhepunkt seiner Karriere. Seine Ticketverkäufe sind um 176% gestiegen. Während seine "Illuminate Tour" einen Umsatz von 35 Millionen Dollar machte, verdiente er mit "Shawn Mendes: The Tour" 96,7 Millionen Dollar – das ist ganz schön viel Geld! Dafür war der Sänger jedoch auch extrem viel Unterwegs und fast ein ganzes Jahr nicht zu Hause. Seine Tour startete nämlich am 7. März und endete erst am 21. Dezember. Jetzt wird sich Shawn sicher erstmal eine kleine Tour-Pause gönnen, um Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen.

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!