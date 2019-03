Shawn Mendes chillt mit deutschem Superstar

Pietro Lombardi: „Ein Traum ist in Erfüllung gegangen!“

Seit Kurzem ist Shawn Mendes auf seiner Welttournee unterwegs und genießt jeden Auftritt in vollen Zügen. Bei seinem gestrigen Konzert in der Kölner Lanxess Arena mischte sich unter die 18.000 Zuschauer im Publikum auch ein deutscher Superstar und outete sich als Mega-Fan: Pietro Lombardi! „Heute war ein mega Tag für mich, ich habe Shawn Mendes persönlich getroffen!“, erzählte der 26-Jährige total begeistert nach dem Konzert in seiner Insta-Story und postete mega stolz ein gemeinsames Backstage-Pic mit Shawn auf Instagram: „❤️❤️❤️UNGLAUBLICH ❤️❤️❤️ Ein Weltstar und so krass bodenständig. Ein Traum ist in Erfüllung gegangen dich als einer der größten Musiker der Welt kenngelernt zu haben🔥“, schrieb Pietro Lombardi zu dem süßen Schnappschuss.

Pietro Lombardi: Das können Möchtegern-Stars von Shwan Mendes lernen

Doch es ging noch weiter, denn Pietro kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: „Er ist eine riesen Inspiration. Natürlich spielt der in einer ganz anderen Liga, seine Erfolge sprechen für sich!“, sagte Pietro bescheiden. Umso mehr bewundert der DSDS-Juror Shawn für die Art, wie er mit anderen Menschen umgeht: „Krass, wie bodenständig er ist, trotz den ganzen Erfolgen. War mir wirklich eine riesen Ehre“, sagte er. Davon könnten sich nach Pietros Meinung viele andere „Möchtegern-Stars“ mal eine Scheibe abschneiden. „Ich kenne Leute, die haben wirklich nichts erreicht und denken, sie sind die Weltstars“, sagte der Sänger.

