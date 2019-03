Shawn Mendes hat Schmetterlinge im Bauch

Shawn Mendes gibt dieses Jahr noch 97 Konzerte!

Awww! Total glücklichl verkündete Shawn Mendes heute Früh auf Twitter, wie er sich fühlt: "Bin mit Schmetterlingen im Bauch aufgewacht!", schrieb der Kanadier.

Woke up with butterflies! See you tonight Amsterdam x — Shawn Mendes (@ShawnMendes) 7. März 2019

Jetzt fragt ihr euch sicher: Wer oder was löst diese krassen Glücksgefühle bei Shawn Mendes aus? So viel können wir euch verraten: Bei dem süßen Sänger liegt es nicht daran, dass er gerade frisch verliebt ist… die Schmetterlinge in seinem Bauch kommen vielmehr durch die Vorfreude, die er auf heute Abend verspürt! Denn dann wird das allererste Konzert seiner Stadion-Tour stattfinden! Kein Wunder, dass der 20-Jährige Bauchkribbeln hat! Denn die Premiere ist natürlich besonders aufregend. Der Auftritt in Amsterdam ist der erste von insgesamt unglaublichen 97 Konzerten, die Shawn bis zum Ende des Jahres auf der ganzen Welt geben wird. Drei Abende wird der „In My Blood“-Interpret davon auch seine deutschen Fans happy machen. Hier die Termine:

Berlin: Mo, 11.03.2019 (Mercedes-Benz-Arena), 19:30 Uhr

Köln: Mo, 18.03.2019 (LANXESS arena), 19:30 Uhr

München: Do, 21.03.2019 (Olympiahalle), 19:30 Uhr

