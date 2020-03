Langeweile wegen Corona? Nicht bei Harry Styles!

Uns allen geht es ähnlich: Wir sitzen zu Hause, haben ewig viel Zeit, aber nichts zu tun! Doch die Zeit während der Corona-bedingten Quarantäne kann man super gut nutzen, behauptet zumindest One-Directon-Star Harry Styles. In einem Interview verriet der "Fine Line"-Star, was er sich für Ziele gesetzt hat und woran er in Quarantäne arbeiten will!

Harry Styles: Quarantäne-Tipps

Während deutsche Stars wie Wincent Weiss ihren Fans Tipps zum Händewaschen geben, appeliert Harry Styles an seine Fans. Er rät, die freie Zeit für Dinge zu nutzen, die man schon immer mal lernen wollte, wie eine weitere Fremdsprache. " Jetzt ist die perfekte Zeit, etwas Neues zu erlernen oder ein neues Hobby auszuprobieren, oder? Wir haben sooo viel Zeit " findet er. Und Harry Styles selbst geht mit gutem Beispiel voran: " Ich habe schon etwas Italienisch gelernt und einige Kurse für Zeichensprache gemacht" , verriet der Sänger! Wow, von so viel Wissensdurst könnten sich auch viele andere Stars mal eine Scheibe abschneiden. Wie zum Beispiel Ariana Grande, die in Quarantäne mit ihrem neuen Boyfriend abhängt. Da sollte man vielelicht mal aus dem Chill-Modus erwachen und die Zeit nutzen, von der wir gerade alle viel zu viel haben …

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!