Wincent Weiss: So verbringt er seine Zeit in Corona-Quarantäne

In Zeiten von Corona gibt es ziemlich viele coole Hashtag-Ideen an denen sich auch regelmäßig Stars beteiligen. Auch Wincent Weiss verbringt seine Zeit aktuell zu Hause bei seiner Familie. Momente, die der Sänger besonders genießt, schließlich lässt sein voller Terminkalender sonst selten so viel Quality-Time mit der Familie zu. Da Händewaschen in Zeiten von Corona noch wichtiger geworden ist als sonst schon, hat sich Wincent eine lustige Aktion für seine Instagram Storys überlegt und seinen Fans seine lustige Händewasch-Routine gezeigt. Damit ist er nicht der Einzige, das Gleiche haben auch schon Camila Cabello und Shawn Mendes in ihrem Liebes-Stream aus der Quarantäne gemacht!

Hände richtig waschen: Wincents lustige Routine

Wie wäscht man sich eigentlich richtig die Hände? Im Internet kursieren gerade viele Anleitungen, wie das am besten funktioniert und vor allem, wie lange es dauern sollte. Auch Wincent Weiss will seinen Followern zeigen, wie er sich immer die Hände wäscht. "So Leute, das Thema Händewaschen: Nehmt euch einfach einen Song, den ihr mögt und wascht euch die ganze Strophe lang die Hände, bis der Refrain kommt und dann sind die 30 Sekunden gut überstanden", sagt er in seiner Instagram-Story (siehe Video; Quelle: Instagram/@wincentweiss). So weit, so richtig! Wincent hört privat jedoch viel Metal und hat sich deshalb auch einen Metal-Song für seine Händewasch-Routine ausgesucht. Tja, das Ganze ist dann wohl etwas eskaliert – wir finden es super lustig! Aber Vorsicht beim Nachmachen: Mama könnte das nicht gefallen … 😂

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!