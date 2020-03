Camila Cabello: Herzzerreißende Nachricht

Vor ein paar Tagen haben wir Camila Cabello noch super happy im Liebes-Stream mit Shawn Mendes aus der Quarantäne gesehen. Gestern meldete sich die "Havana"-Sängerin dann mit einer ziemlich traurigen Nachricht an ihre Fans, die ihr Herz zerbrochen hat. Aber Camila Cabello bedankt sich auch bei ihren Followern: "Danke, dass ihr immer für mich da seid und euch um mich sorgt. An alle, die gerade durch eine schwierige Zeit gehen: Ich liebe und sorge mich auch um euch. Wenn die Gefahr vorbei ist, wird uns die ganze Liebe, die wir gerade in die Welt schicken, wieder retten."

Camila Cabello: Tour-Absage wegen Corona

Auch wenn Camila Cabello kürzlich gesagt hat, dass sie die Beziehung zu Shawn Mendes manchmal fertig macht, müsst ihr euch jedoch keine Sorgen, um die Liebe der beiden machen. Sie sind weiterhin super happy. Camila macht nur eine andere Sache extrem traurig: "Mein Herz zerbricht gerade, weil ich euch mitteilen muss, dass wir die Tour leider verschieben müssen. Wir können nicht proben, ohne andere Menschen dabei in Gefahr zu bringen. Mit allem, was gerade in der Luft liegt, ist bisher kein sicheres Ende in Sicht, deshalb ist diese Entscheidung wohl am verantwortungsvollsten. Wir werden alles geben, dass wir euch so bald wie möglich neue Termine verkünden können. Ich bin so traurig, dass ich euch enttäuschen muss." Kein Grund traurig zu sein Camila, deine Fans verstehen das! Auch wenn die Entscheidung sicherlich hart war, ist es definitiv das Richtige. Die Sängerin wäre eigentlich ab Mai auf "Romance"-Tour gewesen, doch muss wie viele andere Künstler gerade, ihre Termine wegen der Corona-Krise absagen. Wir freuen uns jetzt schon auf die neuen Termine!

