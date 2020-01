Stars in Netflix-Serien

Es ist immer cool, wenn unsere Lieblingssänger auch Rollen in coolen Serien bekommen. Erst seit kurzem können wir Ariana Grande wieder auf Netflix bewundern. Und Sängerin Selena Gomez produziert nun nach "Tote Mädchen lügen nicht" schon ihre zweite Netflix-Serie. Läuft, würden wir sagen! Die Streaming-Plattform bemüht sich jedenfalls ständig neue, coole Stars für ihre Projekte zu engagieren. Auf Twitter haben Fans nun dazu aufgerufen, dass sie Camila Cabello gerne in der Netflix-Serie "One Day At A Time" sehen würden …

"One Day At A Time": Netflix-Serie kassiert Absage von Camila Cabello

We did. She’s not avail. — Gloria Calderón Kellett (@everythingloria) January 27, 2020

"One Day At A Time" ist eine Serie, die von einer kubanisch-amerikanischen Familie aus Los Angeles handelt. Die ersten drei Staffeln waren auf Netflix zu sehen. Seit letztem Jahr ist bekannt, dass die Streaming-Plattform nicht fortführen möchte, deshalb wird die vierte Staffel im amerikanischen TV zu sehen sein. Die Produzentin von "One Day At A Time" schwärmte auf Twitter von Camila Cabellos Grammy-Auftritt an ihren Vater zu ihrem Song "First Man". Daraufhin antwortete ein Fan, dass sie Camila doch mal in die neue Staffel von "One Day At A Time" einladen sollen. Die Produzentin antwortete nur knapp: "Haben wir. Sie war nicht verfügbar" – klingt fast schon ein bisschen genervt. Was Camila Cabellos Grund für die Absage war, ist bisher nicht bekannt. Wir könnten uns jedenfalls vorstellen, dass sie auch als Schauspielerin erfolgreich werden könnte! Vermutlich ist die Sängerin aktuell einfach viel mit der Promo für ihr Album "Romance" beschäftigt.

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!