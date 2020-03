Neue Seite von Camila Cabello

Erst kürzlich hat Camila Cabello versprochen, dass sie zusammen mit Shawn Mendes in Unterwäsche auf die Bühne laufen wird, wenn sie einen Grammy gewinnen und jetzt postet sie schon das erste Nacktbild auf Instagram. Leider ist es nie zu diesem Unterwäsche-Auftritt gekommen, denn die beiden Sänger sind ohne Preis nach Hause gegangen. Vielleicht auch besser, schließlich wird Camila Cabello bald Disney-Prinzessin! Für ihre Rolle als Cinderella dreht die "Romance"-Sängerin aktuell in London. Dort verbringt sie gerade auch ihren Geburtstag …

Camila Cabello: Ihr erstes Nacktfoto im Internet

Happy Birthday Camila Cabello! Um sich selbst ein bisschen zu feiern, postete Camila ein ziemlich lustiges Bild von sich als Baby auf Instagram. Das Einzige, was noch lustiger war, ist ihre Caption: "Ich bin in ein paar Stunden 23, also poste ich hier mein erstes Nacktfoto im Internet" – haha, verarscht! Von der hübschen Sängerin gab es bisher zwar viele echt heiße Bilder und Videos, aber tatsächlich noch keine Bilder auf denen sie sich nackt zeigt, wie viele andere Stars. Die Fans feiern ihren Humor in den Kommentaren total. Tja, Camila bleibt sich eben immer selbst treu, das lieben wir so an ihr!

