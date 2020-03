Madelaine Petsch lenkt sich mit YouTube ab

Schon lange zeigt uns "Riverdale"-Darstellerin Madelaine Petsch wie sie privat tickt. Und das natürlich über Social Media aber vor allem auch durch ihren YouTube-Kanal. Dort lädt sie regelmäßig neue Videos hoch, in denen sie zum Beispiel über Themen spricht, die ihr wichtig sind oder ihren Alltag als Schauspielerin zeigt. Ziemlich oft kommen darin natürlich auch ihre Freunde vor wie etwa ihre Serien-Kollegen. Da einem wegen der Corona-Quarantäne schnell mal die Decke auf den Kopf fallen kann, macht "Riverdale"-Star Madelaine Petsch, damit ihr nicht alles zu viel wird, fleißig mit YouTube weiter und kämpft so gegen die Eintönigkeit. Er letztens postete sie deshalb ein "Quarantine Crafts"-Video, in dem sie mit Lili Reinhart Batik-Shirts für ihre kleinen Hunde herstellten.🐶

So witzig ist Madelaine Petsch's Slime-DIY

Jetzt hat Madelaine Petsch die zweite Folge ihrer "Quarantine Crafts" hochgeladen. Diesmal zeigt sie in einem witzigen Clip, wie man Schleim selber macht. Slime-DIYs sind ja schon seit einer Weile ein mega Trend. Nun wollte es die "Riverdale"-Beauty wohl auch mal ausprobieren. Was tut man nicht alles gegen die Corona-Langeweile... 😅 Bleiben wir mal gespannt, was dann in Folge drei kommt!

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!