„Das Internat“-Star Lukas White findet es sehr wichtig, offen mit der eigenen queeren Beziehung mit Boyfriend René umzugehen, wie er im Interview mit BRAVO verraten hat. Schon seit über einem Jahr ist der Influencer mit seinem BF zusammen – und die beiden teilen regelmäßig supersüße gemeinsame Fotos mit den Fans. 💖 Leider sammeln sich ab und an auch Kommentare unter ihren gemeinsamen Bildern, die alles andere als cool sind. Doch daran stört sich Lukas nicht, er habe gelernt „komplett darauf zu sch*ißen, was andere von einem denken“. Der Schauspieler weiß, dass queere Beziehungen leider immer noch von der Gesellschaft anders behandelt und bewertet werden als heterosexuelle. Deswegen verstehe er auch, wenn manche anderen Leute ihre queere Beziehung eher geheim halten. Doch er sei überzeugt davon, dass eine offen ausgelebte Beziehung auch ein wichtiges Zeichen setze! Er sei stolz auf die vielen positiven Kommentare, die beide erhalten hätten, nachdem sein Partner und er an die Öffentlichkeit gegangen sind. 🌈